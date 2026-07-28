Paraná mantém dois mil pontos sob observação por conta do El Niño

informaram a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do estado.

Os órgãos participaram nesta terça-feira (28), de uma reunião de alinhamento de ações preventivas para os próximos meses, período que deverá ter uma intensificação do El Niño. A reunião contou ainda com representantes de órgãos técnicos e de planejamento do governo estadual e com representante do Exército Brasileiro.

O fenômeno de aumento das temperaturas das águas do Oceano Pacífico tem como impacto já conhecido a intensificação das chuvas na região sul do país.

"Este El Niño vem com potencial para ser o mais intenso já observado, com possibilidade de ocorrência de desastres. Nossas ações serão integradas com diversos órgãos e potencializam os investimentos em equipamentos e treinamento que foram feitos nos últimos anos", declarou o Coronel Antonio Geraldo Hiller, comandante geral do Corpo de Bombeiros do estado.

Hiller destacou a importância de conhecer bem os pontos críticos, como o rio Iguaçu e seus afluentes, que recebem as águas oriundas da região de Curitiba.

"Por isso a importância para aqueles que moram em áreas baixas não apenas de ter atenção para os alertas da Defesa Civil, mas também de acompanharem a previsão de chuvas e os avisos pela imprensa, para se anteciparem e se prepararem para a necessidade de buscar abrigo", explicou o Coronel Ivan Ricardo Fernandes, que coordena a Defesa Civil do estado.