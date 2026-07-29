Mega-Sena acumula para R$ 86 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.037 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28).O prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são:
02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54
- 38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.121,17 cada
- 3.447 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.147,01 cada
ApostasPara o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.