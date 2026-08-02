PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Os dois repetem a chapa que foi vitoriosa em 2022.

Em 2026, o PT terá como aliados o PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. O evento começou por volta das 11h e teve a presença de lideranças e aliados de Lula.

No discurso de abertura da Convenção Nacional do PT, o presidente do partido, Edinho Silva, ressaltou que as próximas eleições brasileiras terão impacto importante na América Latina e no mundo. E que vai definir a soberania nacional frente a possíveis intervencionismos.

Depois dele, o ex-ministro Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a primeira-dama Janja Silva discursaram.

Para fechar o evento, o presidente Lula falou por mais de uma hora. O que motiva um governo a ganhar as eleições é se o legado dele for merecedor de confiança e de respeito. Quem fez pode prometer mais. Quem não fez não tem o que prometer. Essa é a lógica da nossa campanha, afirmou.

Caso seja eleito, aos 81 anos, Lula vai ser o presidente mais velho a ocupar o cargo.