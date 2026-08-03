Sabesp alivia restrição sobre consumo de água

Desta forma, a

Segundo a empresa, os

Desde o início do mês de julho, a região opera sob a Gestão de Demanda Noturna (GDN), uma medida utilizada para economizar os recursos das redes hídricas a partir da redução da distribuição de água das 21h às 5h.

A GDN foi instaurada devido ao início do período seco, que causou a queda do volume útil de água do Sistema Cantareira, manancial que abastece cerca de metade da população da Grande São Paulo.

Em razão disso, o

O sistema hídrico segue apresentando baixos índices de captação da água, com leve queda em relação ao mês de junho.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior