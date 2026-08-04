Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve

, filiado ao Sindicato dos Trabalhadores(as) em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil,

O movimento grevista havia aprovado a mobilização, que

, há duas semanas, quando estabeleceu um prazo para negociação com o governo estadual.

, que consideram pouco transparente e lesiva aos interesses dos paulistas e dos trabalhadores.

A concessão foi considerada essencial para a expansão e modernização do atendimento na região metropolitana pelo governador Tarcísio de Freitas, e comemorada como um modelo para futuras concessões em outros serviços públicos.