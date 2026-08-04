Ministro Fachin apresenta novas regras de conduta para magistrados

Fachin, que também presidente o Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o tema é prioritário e vital para o Poder Judiciário: Trata-se de consolidar a ética como cultura organizacional.

O ministro destacou dados de sua gestão à frente do colegiado e

recebimento de presentes e atuação de escritórios de advocacia de parentes de magistrados nos tribunais.

A medida estabelece princípios e mecanismos para identificar, declarar, tratar e mitigar situações capazes de comprometer a imparcialidade, a transparência e a confiança pública na atuação de magistrados e servidores em funções judiciais e administrativas, informou o CNJ.

Trâmite

Após fazer um resumo da proposta na sessão desta terça-feira (4) no CNJ,

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Somente após esse prazo a resolução deverá ser votada pelos conselheiros. Caso seja aprovada,

As regras preveem, por exemplo, que os tribunais mapeiem relações familiares ou profissionais com defensores ou partes do processo, por exemplo que possam lançar dúvidas sobre a imparcialidade na atuação de magistrados.

Outro ponto estabelece que os tribunais também monitorem relações com fornecedores, prestadores de serviços, grandes litigantes ou agentes econômicos" que possam também lançar dúvidas sobre as decisões dos juízes.

Supremo

No STF, também está em tramitação uma proposta de criação de regras de conduta.

Em fevereiro deste ano, Fachin anunciou que a adoção de um Código de Ética para os ministros do Supremo será uma das prioridades de sua gestão e indicou a ministra Cármen Lúcia para relatar a proposta de criação da norma.

O anúncio sobre a criação do Código de Ética ocorreu em meio às investigações sobre o Banco Master e às citações aos nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.