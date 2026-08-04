Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 150 milhões

- 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada;

- 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.