Prouni 2026: divulgado resultado de nova chamada para o 2º semestre

Em nota, o Ministério da Educação reforçou que o

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As instituições podem oferecer serviço eletrônico para isso, mas é de inteira responsabilidade de cada participante verificar quais são os horários e locais de atendimento para a entrega da documentação, destacou o ministério.

A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação para a obtenção da bolsa.

Lista de espera

A divulgação da lista com a classificação de todos os que manifestarem interesse está prevista para o dia 1° de setembro.

Cronograma

- Resultado da 2ª chamada:5 de agosto

- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada:5 a 14 de agosto

- Lista de espera:26 e 27 de agosto

- Resultado da lista de espera:1º de setembro

- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera:1º a 14 de setembro.

Bolsas

Nesta edição do Prouni, estão sendo ofertadas 471.304 bolsasde estudoem 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas, de 879 instituições privadas de educação superior.

O programa reserva vagasa candidatos que atendem aos critérios da política de ações afirmativas do programa, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.