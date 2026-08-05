Polícia do Rio faz operações para prender dezenas de integrantes do CV

Os alvos da ação formam um braço da quadrilha, que tem se especializado no roubo de automóveis.A Agência Brasil apurou que oito pessoas tinham sido presas até as 11h. A investigação comandada pelo Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) faz parte da Operação Contenção, voltada especificamente para enfraquecer o CV no Rio de Janeiro.
Os supostos criminosos são da comunidade Fallet-Fogueteiro, em morros da região central da capital fluminense.
Desmanche ilegal
De acordo com a investigação, aquadrilha aumentou a atuação no roubo de veículos em bairros do entorno, como forma de aumentar o poder econômico e capacidade de atuação. Segundo a polícia, os veículos furtados ou roubados abasteciam desmanches clandestinos, o comércio ilegal de peças e eram utilizados em outras ações ilegais, o que alimentava um ciclo de financiamento da organização.
A investigação foi iniciada mirando o tráfico de drogas, mas a mancha criminal (concentração de ocorrências) em bairros próximos à comunidade - Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca - apontou aumento nos registros de roubos e furtos de veículos, no sentido contrário ao comportamento desse tipo de crime na cidade, que vem apresentando redução.Delegacias especializadas e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), divisão de elite da Polícia Civil, apoiam a operação.
A polícia diz que realizou amplo trabalho de inteligência, com análise de imagens, cruzamento de dados e diligência que permitiram fundamentar a representação pelos pedidos de prisão preventiva, que foram deferidos pela Justiça.
Operação ContençãoA Operação Contenção foi iniciada em 2025 e é voltada a desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do CV, facção que domina diversas regiões da capital fluminense e do estado.
A primeira fase da operação foi a realizada no fim de outubro do ano passado, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, que terminou com 122 mortos, sendo 117 suspeitos e cinco policiais.
A ação é considerada a mais letal da história do país.
Desde então, a Contenção soma 137 suspeitos mortos, 370 presos e cerca de 480 armas apreendidas, entre elas 190 fuzis.