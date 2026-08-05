Polícia do Rio faz operações para prender dezenas de integrantes do CV

Os alvos da ação formam um braço da quadrilha, que tem se especializado no roubo de automóveis.

Os supostos criminosos são da comunidade Fallet-Fogueteiro, em morros da região central da capital fluminense.

Desmanche ilegal

De acordo com a investigação, a

A investigação foi iniciada mirando o tráfico de drogas, mas a mancha criminal (concentração de ocorrências) em bairros próximos à comunidade - Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca - apontou aumento nos registros de roubos e furtos de veículos, no sentido contrário ao comportamento desse tipo de crime na cidade, que vem apresentando redução.

A polícia diz que realizou amplo trabalho de inteligência, com análise de imagens, cruzamento de dados e diligência que permitiram fundamentar a representação pelos pedidos de prisão preventiva, que foram deferidos pela Justiça.

Operação Contenção

A primeira fase da operação foi a realizada no fim de outubro do ano passado, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, que terminou com 122 mortos, sendo 117 suspeitos e cinco policiais.

A ação é considerada a mais letal da história do país.

Desde então, a Contenção soma 137 suspeitos mortos, 370 presos e cerca de 480 armas apreendidas, entre elas 190 fuzis.