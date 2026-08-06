Incêndio em fábrica em Itaquaquecetuba é extinto após 33 horas

Após 33 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros

, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A cidade fica a 40 km da capital paulista.

O fogo começou na tarde de quarta-feira (4) e foi extinto à 0h10 desta quinta-feira (6).

Por conta do incidente e por medida de segurança, a Prefeitura de Itaquaquecetuba determinou a interdição de toda a extensão da Estrada do Bonsucesso e de todas as suas vias de acesso.

A área interditada está em uma região industrial a mais de 500 metros das residências mais próximas.

A prefeitura orienta as pessoas que residem, trabalham ou passam pelo entorno a procurar atendimento médico imediatamente caso sintam irritação intensa nos olhos ou na garganta, tosse persistente, falta de ar, dor no peito, tontura, náusea ou outros sinais de intoxicação.

Em situações de urgência, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192.