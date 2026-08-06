Anvisa proíbe produtos sem registro que prometiam emagrecimento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (6) a apreensão de remédios que prometem emagrecimento mas não tinham registro na agência. A decisão foi publicada na Resolução 3.055/2026 , no Diário Oficial da União.

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De acordo com a decisão, os produtos eram comercializados sem registro, e as empresas fabricantes não têm cadastro na agência.

Testosterona

Na mesma resolução,

, hormônio masculino.

O produto indicado para casos específicos costuma ser utilizado, mesmo sem indicação médica, para ganho acelerado de massa muscular.

O lote apontado como falsificado, segundo alerta da própria fabricante do medicamento, é o KT0S5T4. A empresa afirma não reconhecer o padrão de impressão dos dados variáveis da embalagem.

Associação Canábica Nordeste

. O motivo, para a agência, é que a Acanne não tem autorização de funcionamento válida, além de operar em local desconhecido. A reportagem procurou a associação, mas não obteve retorno o fechamento da reportagem.