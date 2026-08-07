Sobrecarga doméstica expõe mulheres à violência, dizem especialistas

Ela considera que mulheres sobrecarregadas com o trabalho de cuidado estão no âmbito principalmente privado dentro das suas casas, sem autonomia econômica.

Fica mais difícil de sair das situações de violência, pontua.

A professora ressalta que as condições são ainda mais críticas para as mulheres negras.

A mulher negra, no Brasil, é o próprio sistema de cuidados. Ela está mais suscetível às expressões da questão social, às desigualdades, também pela nossa formação sócio-histórica, avalia.

O dobro dos homens

A percepção de Thamires encontra eco em dados.

Enquanto elas gastam 21,3 horas semanais nessas atividades, em média, eles passam 11,7 horas com esses afazeres. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua 2022.

Thamires Ribeiro considera que a Política Nacional de Cuidados, criada por lei (Lei 5.069/2024) em dezembro de 2024, é uma forma de avanço na promoção da corresponsabilização social entre homens e mulheres.

Para ela, com política de cuidado que reduza a sobrecarga e a remuneração desviada de mulheres, fazendo com que elas consigam ter acesso à renda, a espaços de acolhimento e de sociabilidade com outras mulheres, elas vão construir mais ferramentas e estratégias para conseguirem sair dessas situações de violência.