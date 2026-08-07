Lei amplia punição a crimes sexuais online contra crianças; entenda

A Lei nº 15.487 passa a vigorar nesta sexta-feira (7) e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei de Combate ao Crime Organizado para endurecer o tratamento penal aplicado aos autores desses delitos.

Entre as principais mudanças, a legislação amplia as possibilidades de investigação de crimes sexuais praticados pela internet. A nova lei autoriza rondas virtuais por órgãos de segurança a fim de identificar e coletar arquivos disponibilizados em ambientes digitais públicos.

A atividade dispensa autorização judicial prévia. A norma também reforça a atuação de policiais infiltrados na internet para apurar crimes.

Inteligência artificial

Além disso, haverá aumento de pena para criminosos que empregarem mecanismos de anonimização digital, como ocultação ou falsificação de endereço IP e outros identificadores, com o objetivo de dificultar a identificação pelas autoridades.

Em relação ao material ilegal, a lei amplia a definição de conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes para incluir representações reais ou fictícias produzidas, manipuladas ou geradas por inteligência artificial quando apresentarem conotação sexual.

Atendimento às vítimas

O texto também determina que vítimas recebam acolhimento em serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) em ambiente que garanta privacidade e proteção contra o acesso de pessoas não autorizadas, especialmente do agressor.

Além disso, o autor da violência ficará obrigado a ressarcir integralmente os custos do tratamento da vítima, incluindo os serviços prestados pelo SUS.

Crimes hediondos e prisão preventiva

A lei também amplia o rol de crimes considerados hediondos, incluindo diversas condutas ligadas à produção, divulgação, posse e aliciamento relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes.

O texto prevê ainda a possibilidade de prisão preventiva para crimes contra a dignidade sexual praticados contra menores e para delitos previstos no ECA relacionados à exploração sexual infantil.

A legislação ainda endurece as consequências para integrantes de organizações criminosas envolvidas em crimes contra crianças e adolescentes e reforça medidas de perda de bens e valores obtidos com a prática criminosa.

Penas mais severas

A legislação aumenta as punições para diversos crimes previstos no ECA:

(Art. 240 do ECA)

pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa;

aplica-se a quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar o conteúdo;

financiar, recrutar, facilitar ou intermediar a participação da vítima;

exibir ou transmitir o conteúdo ao vivo pela internet.

(Art. 241 do ECA)

pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa;

prevê ainda a perda de bens e valores obtidos com a prática criminosa;

aumento de pena: mais 1/3 se a venda ocorrer pela internet, redes sociais ou outras tecnologias digitais.

(Art. 241-A do ECA)

pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa;

aplica-se a quem criar, administrar ou hospedar ambientes digitais destinados ao armazenamento ou compartilhamento desse conteúdo;

aumento de pena: mais 1/3 se o material for divulgado em mais de uma plataforma digital.

(Art. 241-B do ECA)

pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa;

será aplicada a quem acessar ou visualizar conteúdos em plataformas digitais com finalidade sexual;

redução de pena: de 1/6 a 1/3 quando houver pequena quantidade de material.

(Art. 241-C do ECA)

pena: reclusão de 3 a 5 anos e multa.

abrange imagens, vídeos ou representações produzidas por montagem, adulteração ou inteligência artificial.

Art. 241-D do ECA)

pena: reclusão de 3 a 5 anos e multa;

inclui assédio para prática de ato libidinoso ou para obtenção de imagens e vídeos de cunho sexual.

A pena aumenta de 1/3 a 2/3 quando o crime for cometido:

com uso de inteligência artificial, deepfake ou filtros;

mediante perfis falsos ou anonimização digital;

por aplicativos de mensagens, redes sociais ou jogos online;

mediante promessa de vantagens à vítima;

aproveitando-se de relação de confiança, autoridade ou dependência.

(Art. 244-A do ECA)

O crime permanece punido com reclusão de 4 a 10 anos e multa, conforme redação já prevista no Estatuto.

A nova lei amplia mecanismos de investigação e agravamento do tratamento penal.

(Art. 226-A do ECA)

Aumento de pena de 1/3 a 2/3 para crimes sexuais, quando o autor utilizar:

VPNs com finalidade de ocultação criminosa;

mascaramento de IP;

falsificação ou ocultação de identificadores digitais;

outras técnicas para impedir sua identificação.





A lei passa a enquadrar como crimes hediondos diversas condutas relacionadas a:

produção de material de violência sexual infantil;

venda de material;

divulgação e compartilhamento;

posse e armazenamento;

aliciamento de menores;

exploração sexual de crianças e adolescentes.

Como consequência, os condenados ficam sujeitos ao regime mais rigoroso previsto na Lei dos Crimes Hediondos.





(artigos 240 a 241-D e 244-A do ECA)



A nova legislação também autoriza expressamente a prisão preventiva para investigados ou acusados de: