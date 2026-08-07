Prefeitura e estado pedem antecipação do fim do expediente no Rio

O governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro orientaram, no começo da tarde desta sexta-feira (7), a antecipação do encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais. O motivo é a previsão de ventania com rajadas superiores a 90 quilômetros por hora (km/h).

Mensagens enviadas para aparelhos de celular recomendaram retorno para casa, visando garantir a segurança.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia do município, o fim da manhã teve ventos de 61,2 km/h em Marambaia, na Zona Oeste. Em Copacabana, na Zona Sul, a ventania atingiu 53,3 km/h.

Mais cedo, moradores do Rio já tinham recebido um alerta de ventania nos aparelhos de celular, com a orientação de evitar deslocamentos desnecessários. A cidade do Rio ordenou o fechamento de parques municipais naturais e urbanos.