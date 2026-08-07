Dino aciona PF após TCU apontar R$ 55,4 milhões em emendas suspeitas

Dino enviou o relatório do TCU, recebido por ele em 31 de julho, ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a fim de que verifique a existência de indícios de crimes, e, se for o caso, proceda à juntada aos procedimentos já instaurados e/ou à abertura de novos, ordenou o ministro.

Pela decisão, a análise deve priorizar as hipóteses de danos ao Erário já apontados pela Egrégia Corte de Contas.

As

ficaram assim conhecidas por se tratarem de transferências diretas especiais. Essa modalidade dificultava a identificação do parlamentar responsável pela emenda ao orçamento e do beneficiário final da destinação.

Provocado, o STF passou a fiscalizar a execução desse tipo de emenda parlamentar, de modo a garantir que sejam atendido critérios estabelecidos na Constituição para a rastreabilidade e transparência na aplicação de recursos públicos. Dino é o relator da ação sobre o tema.

Dados

As conclusões apontaram mais de R$ 26,3 milhões em prejuízo ao erário em decorrência do comprometimento da transparência e rastreabilidade dos recursos. Outros R$ 14,9 milhões em danos foram causados pelo pagamento de despesas sem comprovação jurídica/fiscal idônea, estranhas à finalidade da transferência especial ou sem comprovação da quantidade ou do objeto realizado, diz o documento.

Em outro grupo de irregularidades, foram provocados prejuízos de R$ 14,1 milhões com a inexecução total ou parcial do objeto e o superfaturamento de preços na aplicação das emendas parlamentares.

Diante dos achados, Dino afirmou que os dados demonstram a persistência de um estado de inconstitucionalidade, o qual justifica a necessidade de adoção de novas medidas para a conformação da execução das emendas individuais aos parâmetros constitucionais de transparência e rastreabilidade.