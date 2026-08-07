Cidade de Santos, no litoral de São Paulo, registra ventos de 109 km/h

Na manhã desta sexta-feira (7),

. Houve a queda de uma árvore no município, mas ninguém ficou ferido.

Na cidade de São Paulo e na região metropolitana não foram registrados danos significativos, mas

Outras regiões do estado também estão sujeitas a ventos fortes a moderados, como o Vale do Paraíba, região de Campinas e litoral norte.

A Defesa Civil estadual montou um gabinete de crise e segue monitorando o impacto da ventania também à tarde. A previsão é que as rajadas continuem pelo estado de São Paulo neste sábado (8).