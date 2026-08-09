Rio de Janeiro tem alerta para ventos de até 75 km/h neste domingo

A previsão meteorológica para a capital carioca é de céu parcialmente nublado passando a nublado ao longo do dia, com chuvas fracas e isoladas nos períodos da tarde e noite.

A aproximação e passagem de uma nova frente fria vai influenciar o tempo no Rio.

Recomendações

e que não estacionem em locais próximos a torres de transmissão.

Outra orientação é no sentido de evitar permanecer em lugares altos e sem proteção, ou se deslocar durante as rajadas de vento.

Dentro de casa, a Defesa Civil recomenda que a população feche portas e janelas, além de persianas e cortinas para prevenir que estilhaços se espalhem em caso de quebra de vidro pela ventania.

Objetos em locais altos também podem cair com os ventos.