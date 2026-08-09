Avanço da IA corrói financiamento do jornalismo profissional no Brasil

Essa mudança vem ganhando força, principalmente, a partir de maio de 2024 com o AI Overviews do Google (resumos gerados por IA, em português). Segundo especialistas,a novidade tem ainda o potencial de prejudicar a integridade da informação que circula no país em meio à proliferação das fake news impulsionadas pelas mesmas plataformas por trás das IAs que dominam o mercado.
Um projeto de lei (PL 2338 de 2023) em tramitação na Câmara, o Marco Regulatório da IA,prevê que as plataformas digitais paguem pelos direitos autorais das obras e reportagens usadas pela tecnologia
, o que poderia fortalecer o jornalismo profissional frente à crise no setor.
Porém,o tema não avançou no último semestre
, apesar da prioridade anunciada ao projeto pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).