Prouni 2026: pré-selecionado deve comprovar informação até sexta-feira

A documentação pode ser entregue presencialmente na instituição privada de ensino superior para a qual foi pré-selecionado ou encaminhada virtualmente, conforme orientação da própria entidade.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais (que custeiam 100% do valor da mensalidade) e bolsas parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em faculdades privadas.

A documentação comprobatória exigida está descrita no edital do processo seletivo.

Nova oportunidade

Os candidatos que, até o momento, não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do Prouni do segundo semestre terão nova oportunidade por meio da lista de espera.

Para participar dessa etapa, será necessário manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto.

A divulgação do resultado da lista de espera será no dia 1° de setembro e a comprovação das informações de inscrição dos pré-selecionados deverá ser feita entre 1° e 14 de setembro.

Bolsas de estudo

Neste segundo semestre, o programa federal oferece pouco mais de 470 mil bolsas de estudos parciais e integraisem 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior.

Cronograma

comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada:5 a 14 de agosto;

lista de espera:26 e 27 de agosto;

resultado da lista de espera:1º de setembro;

comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera:1º a 14 de setembro.

Prouni

Os processos seletivos ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.

A classificação para a seleção do Prouni considera as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a classificação dos candidatos.

Mais informações sobre as regras do processo seletivo Prouni do segundo semestre deste ano estão no edital público do MEC nº 51/2026.