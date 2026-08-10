Consulta pública sobre educação a distância vai até sexta-feira

O Ministério da Educação (MEC) recebe até a próxima sexta-feira (14) as contribuições da consulta pública sobre o novo marco regulatório dos cursos de graduação com oferta de educação a distância(EaD) nos cursos superiores de graduação do Brasil.

A iniciativa é voltada a estudantes, professores, pesquisadores, gestores de instituições de ensino superior públicas e privadas, entidades da sociedade civil e demais interessados.

A necessidade de regulamentação daEaDno Brasil está prevista noDecreto nº 12.456/2025.

Passo a passo

Para participar, os interessados devem acessar a plataforma Brasil Participativo e fazero logincom a contaGov.br.

O participante terá acesso ao textode referência, disponível na página doConselho Nacional de Educação (CNE), na seção Audiências e Consultas Públicas.

O governo federal esclarece que as informações serão usadas exclusivamente para fins estatísticos, de avaliação institucional e formulação de políticas públicas, sem divulgação individualizada dos participantes em qualquer hipótese.

Diretrizes

A proposta define critérios para atividades presenciais e conteúdos digitais, garantindo que ospadrões acadêmicosexigidossejam equivalentes em todas as modalidades de ensino.

Aminuta elaborada pelaComissãoda CâmaradeEducaçãoSuperiordoConselho Nacional deEducação(CES/CNE) está dividida em pontos organizacionais para a oferta de cursos superiores EaD:

regulamentação da modalidade semipresencial: estabelece percentuais e critérios para carga horária presencial obrigatória (como práticas de laboratório e extensão) combinada com atividades síncronas (tempo real) e assíncronas mediadas, no ambiente virtual de aprendizagem;

critérios para mediação e docência: parâmetros para a atuação de professores e tutores, com determinações sobre interatividade com os estudantes e regras para o trabalho acadêmico.

estrutura dos polos de apoio: define requisitos para os polos de apoio presencial no suporte tecnológico e acadêmico aos estudantes.

suporte acadêmico: estabelece parâmetros de acompanhamento pedagógico ao longo da jornada do estudante de graduação.

Consolidação

Após o término do prazo de contribuição, será aberto o período de sistematização das proposições recebidas, entre os dias 15 e 22 de agosto.

De acordo com o MEC, as sugestões serão analisadas para a consolidação da redação finaldo parecer e do projetoderesoluçãopelo CNE.