Frio e chuvas no Sul, seca e calor no Centro-Oeste; confira a previsão

Uma área que se estende desde o sul do Pará, passando por grande parte de Tocantins, leste do Mato-Grosso e oeste de Goiás, até o norte do Mato Grosso do Sul e

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de incêndios florestais e à saúde.

Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, destaca o alerta.

Desde a madrugada, o Mato Grosso do Sul está com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. São esperadas muitas nuvens no Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso, devido a um canal de umidade que passa pela região.

Norte

. Pode haver pancadas de chuva no leste do Acre, noroeste de Roraima e oeste de Rondônia e chuvas isoladas no noroeste de Rondônia.

Nordeste

A baixa umidade também traz alerta de perigo potencial para o centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, centro-sul do Ceará, oeste da Paraíba, oeste de Pernambuco, e norte e oeste da Bahia.

Sudeste

O Sudeste do país tem previsão de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no litoral sul de São Paulo, pancadas de chuva no Rio de Janeiro e leste do Espírito Santo. Também há possibilidade de chuva isolada no leste paulista, já no oeste e noroeste de Minas Gerais, o tempo permanece firme ao longo do dia.

Sul

No Sul do país, a atuação de uma região alongada de baixa pressão, chamada de cavado de superfície, favorece a formação de novas áreas de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre o Paraná, Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul.

Pela manhã, as condições favorecem a ocorrência de geada no centro-leste do Rio Grande do Sul, exceto na faixa litorânea, e na Serra Catarinense.