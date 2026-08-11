Mais dois feminicídios em São Paulo vem a público

A jovem tinha medida protetiva de urgência contra o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade como feminicídio, além de localização e apreensão de veículo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de SP (SSP), policiais militares foram acionados na própria segunda-feira para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída em via pública, com ferimentos provocados por disparos.

Durante as investigações, familiares e testemunhas apontaram o ex-namorado como possível autor do crime.

Os policiais localizaram o veículo utilizado por ele e, posteriormente, o encontraram em seu apartamento, com ferimentos aparentemente provocados por disparo de arma de fogo. No imóvel, foi apreendido um revólver calibre 38, informou a SSP, em nota.

O local do crime e o apartamento foram periciados. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O veículo utilizado pelo suspeito foi apreendido e ele permaneceu hospitalizado, sob escolta policial.

Mais um caso em Osasco

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na rua por policiais militares, que foram acionados por testemunhas. A mulher foi socorrida por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a SSP, antes de fugir, o homem ainda tentou atacar o filho da vítima. Foram solicitados exames ao IML e ao Instituto de Criminalística (IC).