Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.
De acordo com a agência,os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização
. Entre os produtos proibidos estãoalvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio
.
A proibição já está em vigor.
>> Veja a lista dos produtos:
- Oxypur Quimpac
- Percarbonato de Sódio - Los Chefs
- Alvejante Natural Multiuso nova fórmula
- Percarbonato de Sódio - Vong Home
- Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó
- Percarbonato Plus ANS Agrária
- Percarbonato de Sódio - Nativa
- Yta Clean
- Alvejante Tira Manchas Amigos Distribuidora
- Percarbonato de Sódio - Oxigen
- Tira Manchas FV Group
- Percarbonato Top Brilho