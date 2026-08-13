Agência climática prevê 90% de chance de El Niño muito forte

No boletim de 9 de julho, aagência calculava em 81% a probabilidade de um El Niño muito forte no terceiro trimestre deste ano
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De acordo com a NOAA, há 69% de chance de acontecer um evento histórico, com o aquecimento superando episódios registrados desde 1950.
A agência avalia que com a chegada de um fenômeno dessa magnitude, as chances de vivenciarmos impactos consistentes com o El Niño são maiores, mas não garantidos.O próximo boletim será publicado no dia 10 de setembro.
A NOAA monitora as temperaturas na superfície do Oceano Pacífico Equatorial.