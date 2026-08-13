STF dá 2 anos para Congresso regulamentar mineração em terra indígena

A Corte referendou uma decisão individual do ministro Flávio Dino, que, em fevereiro deste ano, reconheceu a omissão constitucional do Legislativo para tratar da matéria.

A decisão foi motivada por uma ação protocolada pela Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga (PATJAMAAJ) para que o Supremo reconheça a falta de aprovação de uma lei para que os indígenas tenham participação nos resultados do aproveitamento dos recursos hídricos e minerais presentes no território indígena, que está localizado em Rondônia.

A entidade alegou que os cinta larga sofrem constantes ameaças de invasão por garimpeiros e com conflitos violentos relacionados à exploração ilegal de minerais, fatores que provocam a falta de renda e a exclusão econômica dos indígenas.

Ao referendar a decisão de Dino,

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A exploração deverá contar com a autorização dos indígenas.

A autorização para mineração não poderá ultrapassar o uso de 1% da Terra Indígena Cinta Larga.

Estudos de impacto e planos de manejo sustentável também serão obrigatórios.

A fiscalização deverá ser feita pelo Ministério Público Federal (MPF).

Belo Monte

No ano passado,

Conforme a liminar, as comunidades deverão receber 100% do valor que é repassado pela concessionária para a União. O ministro também deu prazo de 24 meses para o Congresso aprovar uma lei específica para tratar do assunto.