Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13).

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.152,83 cada

1.252 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.288,19 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.