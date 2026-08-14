Missão pede investigação sobre filiação falsa de Flávio ao partido

O documento foi assinado por Renan Santos, que também é candidato ao cargo, e aponta suspeita de falsidade ideológica e "alteração intencional de dados no processo de filiação".

Ontem, após a repercussão do caso,

Diante da situação, o

Suspensão

A

Segundo o TSE, também foi identificada tentativa de filiação falsa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a outro partido. Contudo, o registro falso não foi efetivado.