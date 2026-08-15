Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa quatro feridos

Os feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para hospitais na região. O prédio fica na rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux.

Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento.

Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face.