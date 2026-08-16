Inscrição para vestibular da Fuvest abre na próxima segunda-feira

O concurso manterá a oferta de 8.147 oportunidades em cursos de graduação, divididas entre diferentes perfis de concorrência. Serão 4.888 vagas para candidatos da modalidade Ampla Concorrência, 2.053 vagas para candidatos de escolas públicas e 1.206 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, egressos de escolas públicas.

Segundo a banca organizadora, a redução alinha-se a um modelo de avaliação mais interdisciplinar, focado na integração de conteúdos de diferentes disciplinas.

Outra novidade é a inclusão de Fortaleza (CE) como polo de aplicação das provas, medida testada previamente durante os simulados organizados pela instituição.

Estudantes que demandam adaptações ou recursos de acessibilidade, como tempo estendido, provas em braile ou ampliadas, mobiliário adaptado e uso de próteses auditivas, devem formalizar o pedido no momento do cadastro, seguindo as diretrizes do Guia de Inclusão da instituição.

A organização alerta que beneficiados com gratuidade ou desconto na taxa não são inscritos de forma automática e precisam preencher o formulário do vestibular dentro do prazo.

A exigência também se aplica aos participantes dos simulados promovidos ao longo do ano.

Principais datas:

9 de outubro Encerramento das inscrições

21 de outubro Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase

1º de novembro Provas da 1ª Fase

23 de novembro Divulgação dos convocados e dos locais da prova da 2ª Fase

6 e 7 de dezembro Provas da 2ª Fase

8 a 11 de dezembro Provas de Competências Específicas

26 de janeiro de 2027 Divulgação da 1ª Chamada para matrícula

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior