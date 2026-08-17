Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira

1.



Das 9h às 11h30 - Atividades de alinhamento interno de campanha no escritório de campanha em São Paulo;

Das 17h às 18h30 - Participa de sabatina promovida pelo portal Metrópoles, em Brasília.

2.



19h - Lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte;

Candidato cancelou atos programados para Juiz de Fora (MG).

3.



7h - Panfletagem na fábrica da Avibras, em Jacareí (SP);

11h - Entrevista ao podcast Red Cast em São Paulo (SP).

4.



14h20 - 27ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo.

18h30 - Jantar anual do Centro de Liderança Pública (CLP), em São Paulo.

5.



12h30 - Ciclo Brasil de Ideias - Especial Eleições - Grupo Voto, São Paulo;

16h - 27ª Conferência Anual Santander, São Paulo.

6.



9h - Reunião com comitê de campanha;

15h - Reunião com equipe de marketing da campanha.



Os candidatos Edmilson Costa (PCB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha. Clariana Barão (DC), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não informaram compromissos.