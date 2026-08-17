PSTU tem o professor de história Hertz Dias como presidenciável

É professor de história da rede pública no Maranhão e rapper. Mestre em educação, desenvolve pesquisas voltadas às relações entre cultura, juventude, racismo e organização popular.

Hertz Dias foi candidato a vice-presidente em 2018, na chapa de Vera Lúcia. Também concorreu ao governo do Maranhão, em 2022, e ao cargo de prefeito de São Luís em 2020.

Ligado historicamente aos movimentos sindical e de trabalhadores, atualmente o PSTU não tem deputados federais ou senadores eleitos no Congresso Nacional. Em 2024, o partido lançou candidatos, mas não elegeu vereadores em âmbito nacional.