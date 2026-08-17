Filho de Mãe Bernadete desiste de candidatura a deputado federal na BA

"Por motivo de segurança, pela família está me orientando para não sair, que eu não posso adentrar todos os lugares. Apesar de que o objetivo de me lançar candidato era mudar a realidade das comunidades quilombolas da Bahia, mas o sábio não é aquele que fala, é aquele que escuta. Recuei. Às vezes, é necessário dar um passo para trás para dar dois para frente", disse.

A declaração foi dada com exclusividade à

antes mesmo que o pedido de desistência fosse avaliado pela Justiça Eleitoral.

Segundo Jurandy, a tentativa de levar a voz dos quilombos para o Congresso Nacional foi interrompida diante do apelo dos próprios familiares.

Jurandy Pacífico anunciou a renúncia também no perfil oficial nas redes sociais.

Em carta de próprio punho enviada à Justiça Eleitoral, Jurandy Pacífico classifica a decisão como extremamente difícil e dolorosa.

Apesar da desistência, Jurandy menciona na carta de renúncia à candidatura estar certo de que vai seguir nos compromissos com os povos quilombolas e tradicionais.

"A candidatura pode parar, mas a luta continua. Desistir dessa candidatura nunca foi e nunca será desistir da luta por segurança, seguimos em frente. A decisão pela segurança, pela família, pela sobrevivência é mais uma prova de luta e o legado continua. Hoje eu deixo a disputa eleitoral, mas nunca vamos deixar nossos princípios e nossos ideais", aponta.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, disse ter recebido a desistência de Jurandy com tristeza e lembrou que a Polícia Militar da Bahia tem uma estratégia de segurança permanente desde o ocorrido para o filho e o neto de Mãe Bernadete.

"Recebo com muita tristeza a notícia de que Jurandy desistiu da sua candidatura a deputado, no sentido de que é sempre muito ruim que um defensor de direitos humanos, por qualquer razão, se sinta ameaçado, intimidado e se desestimule a colocar as suas ideias à disposição do processo eleitoral. Como secretário, me coloco à disposição de todos os defensores de direitos humanos para que nós possamos acompanhar o processo eleitoral com medidas de proteção e segurança que garantam a integridade e a participação política livre e desimpedida de todas as pessoas", comenta.

Jurandy Pacífico é o único filho vivo de Mãe Bernadete, já que o irmão dele, Binho do Quilombo, também foi assassinado devido à luta pelos direitos dos povos dos quilombos.

Diante desse contexto, Jurandy Pacífico justificou ao TSE que, após ouvir familiares, amigos e companheiros do movimento quilombola, foi aconselhado a priorizar a preservação da própria vida e da segurança.

"Depois de muita reflexão, compreendi neste momento que continuar com a candidatura poderia representar uma exposição ainda maior a riscos que não podem ser ignorados", completou.

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