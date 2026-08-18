Sindicalista Rui Costa Pimenta concorrerá à Presidência pelo PCO

Rui Costa Pimenta é o presidente do PCO desde 1995 e vai concorrer ao pleito junto com o vice professor Antônio Carlos Silva, da mesa sigla. O jornalista começou as atividades políticas na ditadura militar, em 1976, no movimento estudantil. Participou do Congresso de Refundação da UNE em 1980, em Salvador, e foi diretor do Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticas da Faculdade de Letras da USP.

Foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhos em 1985. Atualmente, edita o jornal Causa Operária e apresenta na internet o programa Análise Política Semanal. Rui Costa defende o socialismo e o comunismo. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980.

Em 1992, militantes da causa operária romperam com o PT. Em 1995, foi lançado o Partido da Causa Operária, que obteve um registro provisório como legenda. Um ano depois, após campanha nacional de filiações, o partido obteve registro definitivo.