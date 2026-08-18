Eleições 2026: Ronaldo Caiado é o candidato do PSD à Presidência

Natural da cidade de Anápolis (GO), tem formação de médico ortopedista pela Escola de Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro. Com origem em uma família de produtores rurais com forte presença em Goiás, ingressou na política após presidir a União Democrática Ruralista, entidade que defende os interesses dos grandes proprietários rurais, principal pauta de Caiado.

Foi governador de Goiás por dois mandatos consecutivos e também deputado federal por cinco mandatos, sendo quatro consecutivos. Já concorreu à Presidência da República em 1989.

O PSD é um partido que se declara de centro fundado em 2011, sem relação com o antigo PSD de Juscelino Kubistchek. Teve adesão de políticos de partidos como o DEM, PMN, PP, PSDB e PMDB.