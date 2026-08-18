Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.046 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18).

38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.460,11 cada

3.041 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.039,35 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.