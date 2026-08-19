Veja como foi a terça-feira dos candidatos a presidente

O candidato Augusto Cury participou da sabatina aos presidenciáveis promovida pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).

Cury disse que, se eleito, fará ajustes na reforma tributária. Provavelmente, teremos de fazer ajustes, porque 70% da economia brasileira é composta por comércio e serviços, disse.

Sobre o Bolsa Família, o candidato pretende alterar o programa para garantir que quem conseguir emprego ou se tornar MEI continue recebendo o benefício até se adaptar à nova realidade.

A candidata Clariana Barão passou o dia na capital paulista, onde conheceu lideranças locais do partido e conversou com eleitores.

Segundo a assessoria da campanha, a candidata conversou com os eleitores sobre propostas relacionadas aos direitos de mulheres e crianças, igualdade salarial e do combate ao feminicídio.

Outros temas abordados foram empreendedorismo e educação.

O candidato concedeu entrevista ao canal Farol Brasil.

Ele propõe revogação das reformas trabalhista e previdenciária, quebra do monopólio das comunicações e recomposição do poder de compra do brasileiro.

O candidato defendeu ainda o fim da escala 6x1 e auditoria da dívida pública.

O candidato Flávio Bolsonaro participou de um adesivaço em Belo Horizonte. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o candidato disse que aplicará um tesouraço no número de ministérios e nos cargos comissionados na administração pública, com redução de 39 para 23 pastas.

Flávio Bolsonaro propõe reduzir as tarifas incidentes na exportação de petróleo e construção de data centers.

É um imposto de 25% sobre as peças que são utilizadas na construção de data centers para que ele seja oferecido aqui no Brasil. Isso já inviabiliza várias oportunidades que o Brasil já está tendo nesse momento, disse.

O candidato não participou da sabatina da Unecs, e foi representado pelo candidato a vice na chapa, Alfredo Gaspar, e o coordenador da campanha, Rogério Marinho.

O candidato Hertz Dias gravou conteúdo para as redes sociais, na capital paulista.

Ele defende controle público sobre setores focados em tecnologia, indústria, infraestrutura, energia e recursos naturais, além de maior geração de empregos e valorização salarial.

O candidato Pablo Marçal concedeu entrevista ao canal de Cláudio Dantas.

Na entrevista, ele propôs ampliação da participação direta da população por meio de ferramentas digitais, descentralização do poder econômico, dando prioridade aos estados do Nordeste.

O candidato Renan Santos participou da sabatina aos presidenciáveis organizada pela Unesc. Uma das propostas do candidato é cortar gastos públicos, na ordem de R$ 200 bilhões, para viabilizar queda de juros.

Renan Santos disse ser contra o fim da escala de trabalho 6x1. "Essa legislação vai explodir os custos e provocar quebradeira. No meu governo, esse projeto será soterrado.

Sobre o Bolsa Família, o candidato pretende criar mecanismos para transição de quem está no programa para o regime formal de trabalho, por meio de um banco central de empregos a ser instalado em cada município.

O candidato Romeu Zema se encontrou, na capital paulista, com pessoas e famílias que sofrem com o vício em bets e outros jogos de azar.

Após o encontro, Zema disse que seu primeiro ato, caso seja eleito presidente, será acabar com as plataformas de apostas online, que, conforme ele, vêm causando uma epidemia de vício.

"Continuar tolerando isso é estar assistindo o enriquecimento de poucos que estão ganhando e milhões manipulando a cabeça das pessoas, às vezes até de forma criminosa", afirmou.

O candidato Ronaldo Caiado participou do evento da Unecs.

Ao ser sabatinado, ele criticou a reforma tributária, como o modelo aprovado da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que, a partir do próximo ano, substitui os impostos federais PIS, Cofins e parte do IPI.

Caiado disse que, caso eleito, apresentará uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) para determinar um limite para o gasto público vinculado a um percentual do Produto Interno Bruto (PIB). Ainda estamos fechando entre 40 e 50% do PIB, disse.

O candidato participou do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária, no YouTube.

Ele defendeu o cancelamento de privatizações já feitas, reestatização das empresas privatizadas, aumento emergencial do salário dos trabalhadores e jornada de trabalho de 35 horas semanais sem redução salarial.

O candidato Wilson Grassi cumpriu agenda em São Paulo. Ele concedeu entrevista ao podcast Ibratalks.

Ele defendeu integração da causa animal às políticas públicas, renovação do sistema tributário, enfrentamento das filas do SUS e maior investimento público em pesquisa, educação e esporte.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Samara Martins (UP) não tiveram agenda pública nesta terça-feira (18).



* Colaboraram os repórteres Pedro Peduzzi (Brasília), Luciano Nascimento (São Luís), Bruno Bocchini (São Paulo), Guilherme Jeronymo (São Paulo), Douglas Corrêa (Rio de Janeiro) e TV Brasil