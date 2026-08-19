Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também devem participar de ações contra o tráfico de drogas e debate sobre inflação de alimentos.Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (19): Augusto Cury (Avante)
Clariana Barão (DC)
Passa o dia em Ribeirão Preto (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha.
Edmilson Costa (PCB)
Gravação de programa na TV Mato Grosso.
Flávio Bolsonaro (PL)
15h - Entrevista para o jornal Folha de S.Paulo
Hertz Dias (PSTU)
Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.
Pablo Marçal (PRTB)
Em Juiz de Fora (MG), participa de entrevistas na imprensa local, de reuniões com apoiadores e da assembleia dos trabalhadores da educação municipal.
Renan Santos (Missão)
Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.
Romeu Zema (Novo)
11h05 - Chegada ao Aeroporto de João Pessoa
12h10 às 12h30 - Participa de ação para destruir uma barricada atribuída ao tráfico de drogas na região.
14h30 às 15h - Participa de ação contra câmeras atribuídas ao Comando Vermelho instaladas na região.
19h - Coletiva de imprensa em João Pessoa
20h - Evento do Missão/Happy Hour em João Pessoa
Ronaldo Caiado (PSD)
09h30 - Participa de uma ação na Feira de Guaianases (SP) para falar sobre inflação de alimentos.
Wilson Grassi (Democrata)
09h - Participa do 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF)
14h - Participa do 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, em Brasília (DF)
8h - Embarque para Salvador (BA)
12h - Entrevista para a Rádio Itapoan FM, de Salvador.
15h - Entrevista para o portal Agora no Interior, de Marília
A candidataSamara Martins
(UP) e o candidatoLuiz Inácio Lula da Silva
(PT) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.
O candidatoRui Costa Pimenta
(PCO) não divulgou compromissos públicos de campanha até o momento desta publicação.