Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quarta-feira (19) inclui gravação de programas de campanha, entrevistas à imprensa e reuniões com apoiadores e equipes.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também devem participar de ações contra o tráfico de drogas e debate sobre inflação de alimentos.



Passa o dia em Ribeirão Preto (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha.



Gravação de programa na TV Mato Grosso.



15h - Entrevista para o jornal Folha de S.Paulo



Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.



Em Juiz de Fora (MG), participa de entrevistas na imprensa local, de reuniões com apoiadores e da assembleia dos trabalhadores da educação municipal.



Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.



11h05 - Chegada ao Aeroporto de João Pessoa

12h10 às 12h30 - Participa de ação para destruir uma barricada atribuída ao tráfico de drogas na região.

14h30 às 15h - Participa de ação contra câmeras atribuídas ao Comando Vermelho instaladas na região.

19h - Coletiva de imprensa em João Pessoa

20h - Evento do Missão/Happy Hour em João Pessoa



09h30 - Participa de uma ação na Feira de Guaianases (SP) para falar sobre inflação de alimentos.



09h - Participa do 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF)

14h - Participa do 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, em Brasília (DF)



8h - Embarque para Salvador (BA)

12h - Entrevista para a Rádio Itapoan FM, de Salvador.

15h - Entrevista para o portal Agora no Interior, de Marília

A candidata

(UP) e o candidato

(PT) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

O candidato

(PCO) não divulgou compromissos públicos de campanha até o momento desta publicação.