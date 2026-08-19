Dia D de vacinação será realizado neste sábado em todo o país

A campanha começou no início do mês e segue até 1º de setembro, com a oferta de 20 doses do Calendário Nacional de Vacinação que protegem contra doenças como meningites, tuberculose e cânceres associados à infecção pelo HPV.

Até a última quarta-feira (18), o Ministério da Saúde havia distribuído mais de 180 milhões de doses para garantir a vacinação em todo o país ao longo do ano. Vacinas contra a influenza, o sarampo (tríplice viral) e a poliomielite foram as mais aplicadas.

Durante o Dia D, as seguintes vacinas poderão ser aplicadas (conforme faixa etária, histórico vacinal e indicação):

- BCG;

- hepatite B;

- penta (DTP/Hib/HB);

- poliomielite (VIP);

- rotavírus humano;

- pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;

- meningocócica C;

- influenza;

- covid-19;

- febre amarela;

- meningocócica ACWY;

- tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

- varicela;

- DTP;

- hepatite A;

- dT;

- HPV4;

- dengue tetravalente.

Sarampo

Dados da pasta mostram que, de 3 a 14 de agosto, mais de 529,8 mil doses da vacina tríplice viral foram aplicadas nos três municípios. Desse total, 87,2 mil doses foram destinadas a crianças de 5 a 11 anos o equivalente a 16,5% das aplicações.