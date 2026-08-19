Confira como foi a quarta-feira dos candidatos a presidente









O candidato Hertz Dias esteve em Juiz de Fora (MG), onde participou de reuniões com apoiadores e da assembleia dos trabalhadores da educação municipal.

Ele defendeu a valorização dos profissionais da educação, ampliação dos investimentos públicos e um sistema educacional que garanta as mesmas oportunidades para ricos e podres.

Enquanto uma minoria tem acesso às melhores escolas, laboratórios, bibliotecas e formação completa, milhões de jovens estudam em escolas sem estrutura adequada e enfrentam um processo de empobrecimento do ensino, declarou.



O candidato Renan Santos fez campanha em João Pessoa.

Ele acompanhou a retirada de câmeras instaladas em uma região da capital paraibana por uma facção criminosa.

O candidato disse que uma de suas prioridades, caso eleito, será o enfrentamento a organizações criminosas, para impedi-las de controlar a circulação de moradores ou manter territórios sob seu domínio.

Não haverá bairro tomado pelo crime, declarou.





O candidato Romeu Zema visitou a zona leste de São Paulo, onde conversou com eleitores e visitou a Feira de Guaianases.

Em conversa rápida com jornalistas, o candidato criticou a inflação sobre o preço dos alimentos e defendeu corte de gastos públicos.

O candidato Ronaldo Caiado participou, na manhã desta quarta-feira (19), do 4º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília.

Ele defendeu a criação de um sistema de saúde a partir da inteligência artificial, com prontuários médicos no celular e agendamento virtual de revisões, para agilizar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir as filas de espera e acelerar os diagnósticos.

A saúde depende enormemente dela [inteligência artificial]. Sem isso, não discutiremos mais a evolução do atendimento em saúde, afirmou.

À tarde, Caiado foi o entrevistado do 11º Fórum CNT de Debates, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), na capital federal.

Durante o evento, o candidato disse que as condições das estradas não acompanharam o aumento do volume de cargas transportado, o que tem prejudicado a competitividade do país. Caiado propõe a ampliação da malha ferroviária e de hidrovias.



Os candidatos Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo Marçal (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) não tiveram agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

* Colaboraram Pedro Peduzzi (Brasília), Luciano Nascimento (São Luís), Bruno de Freitas Moura (Rio de Janeiro) e redação de São Paulo