Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (20) inclui gravações de conteúdos de campanha, entrevistas à imprensa, reuniões com equipes e apoiadores, além de caminhadas e atos de campanha em diferentes cidades. Também estão previstas participação em sabatina jornalística, lançamento de livro e plenária de mulheres.

Os presidenciáveis ainda devem participar de encontros com representantes de entidades sindicais, empreendedores e lojistas, comícios e atos políticos, além de atividades de campanha em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Natal (RN) e São João del-Rei (MG).



Passa o dia em São Paulo (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha.



Concede entrevistas para a TV Cidade Verde Cuiabá - Canal 12 e para a TV Mato Grosso.



Participa do lançamento do livro Fidel Agora e Sempre, na Livraria Expressão Popular, em São Paulo.



Participa de agendas em São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Pela manhã, visita o Armazém Solidário, o Mercado Municipal de São Miguel Paulista e o Clube da Comunidade Waldemar Moreno. À noite, realiza live com transmissão pelo canal oficial.



Passa o dia em São João del-Rei (MG), onde participa de entrevistas na imprensa local, de reunião com representantes de entidades sindicais e de reunião com apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos da cidade e região.



Participa de ato de campanha em Natal (RN), às 17h, no estacionamento da Arena das Dunas, bairro Lagoa Nova.



Concede entrevistas para TV Atalaia, Metrop News, TV Band (GO), Chupim Metropolitana FM e Podcast Irmãos Dias.



Participa de ato no Canal da favela do Mundaú, em Maceió (AL). À noite, concede coletiva de imprensa e participa de comício no Maceió Mar Hotel.



Pela manhã, participa de encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, em São Paulo (SP), com visita pelas lojas do shopping. À noite, participa de sabatina para o Jornal do SBT News e para o Jornal SBT Brasil, em Osasco (SP).



Participa de programa no canal do Diário Causa Operária (DCO) e se reúne com a coordenação de campanha. À noite, participa da plenária nacional organizada pelo PCO.



Participa de caminhadas no Centro de Duque de Caxias (RJ) e na Saara, centro do Rio. À noite, comparece à plenária de Mulheres na Ocupação Almerinda Gama.



Participa de reunião com equipe do Partido Democrata.

O candidato

não divulgou compromissos públicos oficiais até o momento desta publicação.