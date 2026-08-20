TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

Por unanimidade,

O MPF afirmou ao tribunal que Pablo Marçal está inelegível até 2032 por ter sido condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por ofertar gravações de vídeos para vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. O episódio ocorreu nas eleições municipais de 2024.

Além disso, o órgão disse que o candidato não estava filiado ao PRTB em abril deste ano, quando terminou o prazo da janela partidária para troca de partido. Ele estava filiado ao União Brasil.

A

entrou em contato com a assessoria de Pablo Marçal e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.