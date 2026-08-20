Rio de Janeiro lança ação integrada de prevenção ao El Niño

Instituído no início de julho, o Comitê Estadual de Enfrentamento dos Efeitos do El Niño reuniu nesta quinta-feira (20) gestores do executivo estadual e prefeitos de municípios fluminenses no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, Zona Norte da capital.Para se antecipar a esse cenário, ações integradas estarão no Programa Antecipar e Reagir Impactos do El Niño do Estado do Rio de Janeiro
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Mais do que responder a uma emergência quando ela acontece, a proposta é trabalhar antes dela, identificar riscos, planejar ações, compartilhar informações, estabelecer responsabilidades e aproximar ainda mais o estado e seus municípios, disse o governo do estado ao divulgar a iniciativa.