Frente fria leva chuva e ventania à capital paulista e áreas do estado

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, na sexta-feira haverá o aumento da presença de nuvens, o que evitará o aumento da temperatura. A mínima na capital deve ser de 14ºC, com a máxima chegando a 24ºC no início da tarde.

Essa ventania também deve atingir cidades do interior como Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara. Pode haver queda de árvores, destelhamentos, interrupção do fornecimento de energia elétrica e danos a estruturas mais vulneráveis.

No interior, a ausência prolongada de chuvas e o solo seco favorecem a formação de tempestades de poeira.

No sábado, a previsão para a capital paulista é de céu nublado e mínima de 12ºC durante a madrugada. A máxima deve ser de 23ºC. Não há previsão de chuva. Em algumas regiões do interior do estão, a temperatura mínima pode chegar a 10ºC.