Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 50 milhões

Com isso, o prêmio principal acumulou.

O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 42.842.469,58.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 48.118.878,00.

Também foram acumulados R$ 6.573.150,20 para o próximo concurso com final zero ou cinco e R$ 53.729.433,59 para o sorteio especial.