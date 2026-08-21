Veja como foi a quinta-feira (20) dos candidatos a presidente

Lula disse, que se reeleito, pretende ampliar o acesso da população, principalmente das famílias de baixa renda, a serviços modernos de saúde e odontológicos, como exames e consultas.

"A gente tem que tratar todo ser humano com respeito", afirmou.

O candidato defendeu ainda o fim da escala 6x1 e da tributação sobre compras internacionais de pequeno valor, conhecida como taxa das blusinhas.



O candidato visitou local de criação de cavalos em Alagoas. Ele defendeu a vaquejada como atividade cultural e geradora de recursos e empregos para o Nordeste. Na vaquejada, dois homens montados a cavalo tentam derrubar o boi em uma pista.

Renan afirmou que, caso seja eleito, pretende criar mecanismos de incentivo ao setor.

Para o candidato, a atividade possui potencial econômico semelhante ao dos grandes circuitos de rodeio e poderia movimentar bilhões de reais, especialmente no interior nordestino.

É uma cultura que pode representar bilhões em faturamento, tal qual a cultura do rodeio, mas que não consegue se profissionalizar, afirmou.



O candidato Ronaldo Caiado conversou com comerciantes e compradores no bairro do Brás, na capital paulista.

Em entrevista à imprensa, ele criticou as regras fiscais atuais que, segundo ele, leva a inadimplência das famílias. "Você vive numa situação de juros altos, que impede o levantamento de capital de giro ao mesmo tempo que as famílias estão endividadas", afirmou.

Em relação à taxação de comércio por plataforma, o candidato defendeu igualdade de condições para a competição no setor.

Caiado defendeu ainda a regulamentação das bets pelo Congresso Nacional.



A agenda do candidato previa a participação em programa no canal do Diário Causa Operária (DCO), vinculado ao Partido da Causa Operária (PCO) e reunião com a coordenação de campanha.



A candidata Samara Martins teve encontro com eleitores, pela manhã, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois seguiu para o centro, de trem, passando pelo mercado popular Saara.