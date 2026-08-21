Veja como foi a quinta-feira (20) dos candidatos a presidente

O candidato Augusto Cury passou parte do dia se preparando, junto à equipe, para o próximo debate presidencial, marcado para o domingo (23) na TV Band. O candidato também visitou o Hospital Samaritano, em São Paulo (SP).
Cury ainda concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo para tratar sobre propostas com foco em neurodiversidade.Clariana Barão (DC)
Edmilson Costa (PCB)
A candidata Clariana Barão concedeu entrevistas para a TV Cidade Verde Cuiabá - Canal 12 e para a TV Mato Grosso.
Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Edmilson Costa tinha agendada participação no lançamento do livro Fidel Agora e Sempre, na Livraria Expressão Popular, em São Paulo.
O candidato Flávio Bolsonaro visitou o Armazém Solidário, na zona leste da capital paulista, que vende alimentos e itens básicos com descontos de até 50% para famílias de baixa renda.