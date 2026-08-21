Justiça autoriza cremação de vítimas de queda de helicóptero no Rio

A identificação das vítimas foi feita pelo IML por meio de exames odontológicos e antropológicos, procedimento necessário em razão de as três mulheres serem estrangeiras e não haver, no Brasil, uma base de dados que permita a confirmação pelas impressões digitais.A juíza Raquel Santos Pereira Chrispino disse que a decisão considerou que os exames realizados afastaram a necessidade de novas perícias e que não havia necessidade de novas diligências pela autoridade policial.
A decisão vale como alvará e determina que os requerentes apresentem, em cinco dias, a comprovação da realização da cremação e cópias dos registros de óbito.As cinzas das vítimas serão levadas para a Colômbia.