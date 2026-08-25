Chuvas e trovoadas atingem Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país

Áreas de instabilidade sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e norte da Região Sul devem causar chuvas e trovoadas em parte dessas áreas, com possibilidade de tempestades e eventual ocorrência de granizo.

Nas demais áreas de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, a baixa umidade do ar deve ficar mais acentuada durante a tarde, com aviso amarelo de perigo potencial.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 17°C em Brasília, e a máxima chega a 40°C em Cuiabá.

. Durante a tarde, a umidade do ar aumenta um pouco e o aviso passa a ser amarelo de perigo potencial.

O calor e a elevada umidade, característicos da Amazônia, provocam chuva no norte e oeste da região, em Roraima, norte do Amazonas e litoral do Pará e Amapá. Haverá muitas nuvens, mas com chuvas isoladas.

A temperatura mínima esperada é de 21°C em Rio Branco e a máxima alcança 40°C em Porto Velho.

Durante a tarde, o aviso será amarelo de perigo potencial para o centro do Maranhão, norte do Piauí, centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, centro-oeste de Pernambuco, oeste de Alagoas e região norte da Bahia.

Há possibilidade de chuva no litoral da Bahia e de Sergipe, além de chuva isolada no noroeste e oeste do Maranhão.

Nas capitais, a temperatura deve variar entre a mínima de 20°C em Maceió e Teresina, e a máxima de 37°C em Teresina.

À tarde e à noite também pode ocorrer chuva isolada no sul e litoral de São Paulo, no sul e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo.

O aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar alcança o norte, noroeste, oeste de Minas Gerais e Triângulo Mineiro.

A temperatura mínima esperada nas capitais é de 14°C em São Paulo e a máxima de 31°C em Belo Horizonte.

No noroeste, norte e leste do Paraná e litoral norte de Santa Catarina pode haver chuva isolada durante a tarde. À noite, há possibilidade de chuva isolada no centro-norte e oeste do Paraná.

A temperatura mínima será de 5°C em Porto Alegre e a máxima será de 20°C em Curitiba.