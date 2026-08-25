Marinha emite aviso de ressaca no litoral de São Paulo e do Rio

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca que prevê ondas de até 3 metros de altura no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O alerta, ativo desde segunda-feira (24), segue até quinta (27).

Defesas civis e õrgãos competentes das regiões afetadas recomendam cuidado.

Além disso, pequenas e médias embarcações devem suspender a navegação durante todo o período de vigência do aviso.

Moradores e frequentadores da faixa de areia devem atenção dobrada para a subida da maré e o avanço de ondas sobre o calçadão ou vias litorâneas.