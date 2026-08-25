Marinha emite aviso de ressaca no litoral de São Paulo e do Rio

Defesas civis e õrgãos competentes das regiões afetadas recomendam cuidado.Entre as recomendações estão evitar o banho de mar e o acesso a costões, mirantes ou áreas rochosas expostas às ondas. Também é recomendado não pedalar na orla se as ondas estiverem alcançando as ciclovias.
Além disso, pequenas e médias embarcações devem suspender a navegação durante todo o período de vigência do aviso.Esportes aquáticos como surf, bodyboard, canoagem ou stand-up paddle em mar aberto não são recomendados.
Moradores e frequentadores da faixa de areia devem atenção dobrada para a subida da maré e o avanço de ondas sobre o calçadão ou vias litorâneas.Em caso de acidentes no mar, a orientação é não tentar resgatar vítimas por conta própria. Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.