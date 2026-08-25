Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.049 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (25).

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.986,04 cada

1.567 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 971,64 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.