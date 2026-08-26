Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (26)

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de panfletagens e ações de campanha em comunidades e universidades.Hertz Dias (PSTU)
Flávio Bolsonaro (PL)
Concede entrevista para a TV Globo em São Paulo (SP) e para o podcast A Arte da Guerra.
Renan Santos (Missão)
Participa de motociata no centro de Arapiraca (AL), seguida de comício. Também participa de encontro com representantes do setor produtivo do Agreste e do Sertão.
Romeu Zema (Novo)
Participa de Sabatina na TV Globo.
Ronaldo Caiado (PSD)
Visita o Hospital Regional de Teófilo Otoni (MG) e conversa com moradores. Também concede entrevista ao vivo para as rádios Teófilo Otoni e 98FM.
Rui Costa Pimenta
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. À tarde, visita o santuário da Penha, no Rio de Janeiro (RJ).
Samara Martins (UP)
No início da tarde, concede entrevista nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Em seguida se reúne com militantes em Minas Gerais e, à noite, produz conteúdo para as redes sociais.
Wilson Grassi (Democrata)
Em Maceió, participa de sabatina do DCE da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). À tarde, participa de panfletagem e caminhada na comunidade do Vergel e de caminhada na Nova Orla.
Augusto Cury (Avante)
Concede entrevistas ao programa Show da Manhã, da Rádio Mix FM Volta Redonda e à TV Globo/SP.
Clariana Barão (DC)
Em Montes Claros (MG), visita o Colégio Batista, faz caminhada pelo Mercado Central e participa de almoço com empresários.
Concede entrevista ao portal Sputnik Brasil
O candidatoEdmilson Costa (PCB)
não tem agenda pública de campanha nesta quarta. O candidatoLuiz Inácio Lula da Silva (PT)
não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação.